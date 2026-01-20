مرصد عراقي: الأزياء أولى من إقرار القوانين في مجلس النواب

وقال مرصد إيكو عراق في بيان تلقته ، إن "أولى اجتماعات رئيس ونائبيه خُصصت لمناقشة آلية عمل الصحفيين داخل ، بدل الانشغال بملفات تشريعية واقتصادية ملحّة"، مبينًا أن "القرارات التي أُبلغ بها الصحفيون والإعلاميون تتضمن الالتزام بالزي الرسمي، بما في ذلك ربطة العنق وبألوان محددة".وأضاف ان "هذه التعليمات لا تشمل المراسلين، وإنما المصورين والفنيين العاملين في النقل المباشر، رغم أنهم لا يظهرون بشكل علني أمام وسائل الإعلام"، موضحا ان "أي صحفي أو إعلامي يخالف هذه التعليمات يُمنع من دخول مبنى البرلمان، وقد سُجلت بالفعل حالات منع خلال إحدى الجلسات بسبب عدم تنسيق ألوان الملابس".وانتقد المرصد توقيت هذه القرارات، مؤكدًا أن "البرلمان ينشغل بتنظيم ملابس الصحفيين في وقت يعاني فيه من عجز يتجاوز 24 تريليون دينار، إضافة إلى قطع وتأخير الرواتب، فضلًا عن التحديات الأمنية والتوترات التي تشهدها دول الجوار".وأكد "كان الأَولى بمجلس النواب الانصراف إلى تشريع القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل قوانين الاستثمار وسلّم الرواتب، بدل التدخل في العمل الصحفي وفرض قيود شكلية لا تمتّ لأولويات المرحلة بصلة".