واشنطن تعلق على تظاهرات أربيل: على الأمريكيين تجنب التجمعات

وقالت القنصلية في بيان ورد لـ ، انها "تتابع الدعوات للتظاهر في ومناطق أخرى من إقليم "، داعية "المواطنين الأمريكيين الى متابعة وسائل الإعلام المحلية، وتجنب الاحتجاجات والتجمعات الكبيرة".وحذرت من "تطور هذه المظاهرات بسرعة ودون ، والتي قد تؤدي إلى تعطيل الحركة والخدمات، وقد تتحول أحيانًا إلى أعمال عنف".وأكدت ان " مازالت تصنّف السفر إلى عند المستوى الرابع (لا تسافر، بسبب مخاطر الإرهاب والاختطاف والنزاعات المسلحة والاضطرابات المدنية، إضافة إلى محدودية قدرة البعثة الأمريكية على تقديم الدعم)".وشددت ان "الإجراءات الموصى بها:• تجنّب المظاهرات والتجمعات الكبيرة.• غادر المكان فورًا إذا وجدت نفسك قرب تجمعات مفاجئة.• توخَّ الحذر والتزم الهدوء وتجنّب لفت الأنظار.• تابع وسائل الإعلام المحلية للاطلاع على المستجدات.