التربية: امتحانات نصف السنة انطلقت بتنظيم وانضباط عاليين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "الاستعدادات نُفِّذت وفق خطة متكاملة، شملت تهيئة جميع المتطلبات اللوجستية والإدارية، وتأمين الدفاتر الامتحانية، إلى جانب إعداد القاعات الامتحانية بما يضمن انسيابية الأداء ويوفّر بيئة امتحانية مستقرة ومحفّزة للطلبة، تحت اشراف ومتابعة وزير التربية ".وأكدت الوزارة في السياق ذاته على "إدارات المدارس والملاكات التربوية ضرورة الالتزام الدقيق بالتعليمات والضوابط الامتحانية، وتهيئة الأجواء التربوية السليمة التي تكفل نزاهة الامتحانات، وتعزّز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة كافة".