وردد المحتجون شعارات تطالب بحماية المدنيين ووقف ما اعتبروه استهدافا ممنهجا للشعب الكردي، داعين إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان أمن السكان.وأكد المشاركون أن تحركاتهم تأتي في إطار التضامن مع الكرد في ، ورفضا للصمت الدولي تجاه ما يجري على الأرض.