"إلى الجبهة دفاعا عن الشرف والأرض".. أكراد من السليمانية يعلنون عبر السومرية التوجه إلى روجافا دعما لقسد

وقال المتحدثون في تصريحات لقناة ، إن "مئات الأشخاص غادروا على متن حافلات، في تحرك تضامني يهدف إلى مساندة قوات الديمقراطية (قسد)، والمشاركة في حملة الدفاع عن الشرف والأرض، مؤكدين أن ما يجري في شمال شرق سوريا يمثل ظلما تاريخيا بحق الشعب الكردي".وأضافوا أن "هذه التحركات ليست مطالب سياسية بقدر ما هي واجب أخلاقي، مشددين على أن التوجه إلى الجبهات يأتي في إطار ، وحماية الدماء، بعيدا عن أي اعتماد على ".كما وجه المشاركون "نداء إلى لوقف المؤامرة ضد الأقليات والكرد في سوريا"، معتبرين أن ما يحدث يستهدف الوجود الكردي بشكل مباشر.وأكدوا أنهم يمرون بـ"أيام عصيبة من الاحتلال والتهديد"، وأنهم استجابوا لنداء قوات قسد، معلنين عزمهم السفر من إقليم إلى شمال شرق سوريا لمساندتها في نضالها.ومساء امس الاثنين، أفاد مصدر سياسي، بأن المباحثات بين الرئيس السوري احمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ، "باءت بالفشل".ودعت قوات "قسد"، الأكراد في سوريا ودول الجوار وأوروبا إلى "كسر الحدود والانضمام لصفوف المقاومة".