ترامب يكشف عن سبب تحركه ضد فنزويلا
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-553698-639045140477293868.jpg
"إلى الجبهة دفاعا عن الشرف والأرض".. أكراد من السليمانية يعلنون عبر السومرية التوجه إلى روجافا دعما لقسد
محليات
خرج مواطنون أكراد من إقليم كردستان العراق، في تحركات شعبية واسعة بمحافظة السليمانية، دعما لـ"الشعب الكردي في روجافا وشمال شرق سوريا".
2026-01-20 | 08:50
2026-01-20T08:50:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/c4kp9vmvgqvmanuqmxl6na?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d553698%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=13c0c25d-3e8a-4c21-b17e-e261f9f302c4&InitAdsBeforePlayer=1
"إلى الجبهة دفاعا عن الشرف والأرض".. أكراد من السليمانية يعلنون عبر السومرية التوجه إلى روجافا دعما لقسد
767 شوهد
خرج مواطنون أكراد من إقليم
كردستان العراق
، في تحركات شعبية واسعة بمحافظة
السليمانية
، دعما لـ"الشعب الكردي في روجافا وشمال شرق سوريا".
وقال المتحدثون في تصريحات لقناة
السومرية
، إن "مئات الأشخاص غادروا
السليمانية
على متن حافلات، في تحرك تضامني يهدف إلى مساندة قوات
سوريا
الديمقراطية (قسد)، والمشاركة في حملة الدفاع عن الشرف والأرض، مؤكدين أن ما يجري في شمال شرق سوريا يمثل ظلما تاريخيا بحق الشعب الكردي".
وأضافوا أن "هذه التحركات ليست مطالب سياسية بقدر ما هي واجب أخلاقي، مشددين على أن التوجه إلى الجبهات يأتي في إطار
الدفاع عن النفس
، وحماية الدماء، بعيدا عن أي اعتماد على
الولايات المتحدة الأمريكية
".
كما وجه المشاركون "نداء إلى
المجتمع الدولي
لوقف المؤامرة ضد الأقليات والكرد في سوريا"، معتبرين أن ما يحدث يستهدف الوجود الكردي بشكل مباشر.
وأكدوا أنهم يمرون بـ"أيام عصيبة من الاحتلال والتهديد"، وأنهم استجابوا لنداء قوات قسد، معلنين عزمهم السفر من إقليم
كردستان العراق
إلى شمال شرق سوريا لمساندتها في نضالها.
ومساء امس الاثنين، أفاد مصدر سياسي، بأن المباحثات بين الرئيس السوري احمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"
مظلوم عبدي
، "باءت بالفشل".
ودعت قوات "قسد"، الأكراد في سوريا ودول الجوار وأوروبا إلى "كسر الحدود والانضمام لصفوف المقاومة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قناة السومرية
