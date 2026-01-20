مع قرب رمضان.. بغداد توجه دعوة لأصحاب المطاعم

وذكر بيان للمحافظة، أنها "تدعو الراغبين بالعمل خلال شهر رمضان المبارك، إلى مراجعة المحافظة لغرض تقديم طلبات الحصول على إجازة فتح المطعم خلال أيام الشهر الفضيل، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 كانون الثاني 2026 ولغاية يوم الخميس الموافق 5 شباط 2026، باستثناء يومي الجمعة والسبت (العطلة الرسمية)".وأشار البيان الى أن "تقديم الطلبات يكون داخل الاستعلامات في ديوان ، مع التأكيد على إهمال أي طلب يُقدَّم بعد انتهاء المدة المحددة أعلاه".وبيّنت المحافظة أن "المستمسكات المطلوبة تشمل تقديم طلب منح الإجازة، وإجازة ممارسة المهنة، والمستمسكات الثبوتية، والإجازة الصحية، وصورتين حديثتين لصاحب الطلب، فضلاً عن عقد إيجار أو سند ملكية نافذ".