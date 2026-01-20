هل خرجت "ام اللول" من السجن؟

وذكر المصدر لـ ، انه "يشاع في الاونة الأخيرة خبر إطلاق سراح المدعوة هديل الملقبة (ام اللول)، و يشاع ايضاً تواجدها في منصات التواصل الاجتماعي، وهذه الأخبار التي أشيعت بالاونة الأخير لا صحة لها".وتابع، انه "سنحرص على تقديم (شكوى قضائية) ضد بعض الأشخاص الذين أنشأوا مواقع باسم موكلتنا"، مطالباً "بغلق كافة المواقع باسم ( ام اللول) وعلى الفور و عدم استغلال اسمها للكسب المادي تحت تلك المواقع".واكد المصدر، ان "موقف ام اللول القانوني هو أن أوراقها الآن تحت أنظار لجنة للبت في شمولها بإعادة المحاكمة ومن المؤمل، ان يصدر القرار بالأسابيع المقبلة".