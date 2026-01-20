الاعرجي: داعش ما زال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة والعالم

وقال الاعرجي في تدوينة على منصة Xتابعتها انه "انطلاقا من مسؤولية الوطنية والإقليمية في مواجهة الإرهاب، نؤكد أن خطر تنظيم الإرهابي ما زال يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة والعالم"، مبينا ان "هذا التنظيم استفاد من حالة عدم الاستقرار في وما خلفته سنوات الصراع من فراغات أمنية وإنسانية".واضاف ان "العراق دعا إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة داعش الإرهابي بشكل شامل، من خلال التنسيق الأمني، ودعم الحلول السياسية، ومعالجة جذور التطرف، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة والعالم".