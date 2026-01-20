السامرائي ووفد كردي يؤكدان أهمية التنسيق بين القوى السياسية

أكد رئيس تحالف العزم ووفد من كتلة ، أهمية تعزيز التنسيق بين القوى السياسية وترسيخ الحوار.

وقال إعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، وفدَ كتلة برئاسة النائب مثنّى أمين، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات المشهد السياسي، واستحقاقات المرحلة المقبلة بعد إنجاز الاستحقاقات الدستورية الأساسية".

وتناول اللقاء وفق البيان "أهمية تعزيز التنسيق بين القوى السياسية، وترسيخ الحوار المسؤول بما يدعم الاستقرار، ويسهم في انتظام العمل المؤسسي، ويخدم المصلحة العامة للبلاد في المرحلة القادمة".