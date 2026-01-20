الركابي: الاستقرار الذي تحقق لم يأتِ بالشعارات بل بالقرار الحازم

اعتبر مدير المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، أن الاستقرار الذي تحقق في لم يأتِ بالشعارات بل بالقرار الحازم.

وقال في تغريدة على منصة "إكس"، " دفع ثمناً باهظاً للفوضى، والاستقرار الذي تحقق لم يأتِ بالشعارات بل بالقرار الحازم".

وأضاف "استحضار الماضي يجب أن يكون للعبرة لا لإرباك الحاضر أو الطعن بخيارات أثبتت قدرتها على حماية الدولة".