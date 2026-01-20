مجلس بغداد يفتح باب الترشيح لمناصب الوحدات الإدارية

أعلن ، الثلاثاء، عن فتح باب الترشيح لمناصب الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال لمجلس في بيان، إن " فتح باب الترشيح لمدة 7 أيام لمنصب الوحدات الإدارية". وأضاف المجلس أنه "صوت على استبدال مدراء المديريات والأقسام والمناصب المرتبطة بالمحافظة".