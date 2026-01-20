في بغداد.. احتراق "بطانية" داخل مركز للشرطة

نفى مصدر أمني، حدوث حريق كبير داخل مركز للشرطة في ، مشيرا الى احتراق "بطانية" داخل المركز.

وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي حادث حريق كبير داخل مركز شرطة اكد ضمن جانب ، بعد أنباء تشير الى ذلك".

وأضاف المصدر أن "الحادث عبارة عن احتراق بطانية داخل احدى غرف الضباط وتمت السيطرة عليه واخماده في الحال دون اصابات تذكر".