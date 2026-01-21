العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر

وبحسب الخرائط الرسمية، فإن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا بعدة درجات، وتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة أحيانًا خلال الصباح الباكر والليل، كما تتشكل موجات من الضباب في شرق خلال ساعات الصباح، تتلاشى تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.وتابعت، أن "طقس اليوم سيكون صحوًا مع ظهور قطع من الغيوم على فترات في عموم المناطق، تتكاثر تدريجيًا في الأقسام الغربية من البلاد خلال ساعات المساء والليل، مسببة طقسًا غائمًا جزئيًا، فيما ستسجل درجات الحرارة انخفاضًا بعدة درجات عن يوم أمس على العموم، وتسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة أحيانًا خلال الصباح الباكر والليل".وأضافت، أن "الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستكون شمالية غربية معتدلة تتراوح سرعتها بين (20-30) كم/س، فيما تكون في المنطقة الشمالية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س".