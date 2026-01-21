نينوى.. توجه لمنح 500 قطعة أرض سكنية لهذه الفئة

وقال محافظ ، في تصريحٍ للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز: إنَّ الحكومة المحليَّة تُولي قضاء والمكون الإيزيديَّ اهتماماً كبيراً، ولاسيما الناجيات والناجون، مؤكّداً أنَّ العمل متواصلٌ من أجل استحصال حقوقهم المشروعة، وفي مقدِّمتها ملفُّ توزيع الأراضي السكنيَّة.وأشار إلى أنَّ "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الحكومة المحليَّة الرامية إلى توفير مقوِّمات الاستقرار الاجتماعيِّ والمعيشيِّ، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتاً إلى أنَّ ملفَّ الأراضي يُعَدّ من الملفات الأساسيَّة التي تمسّ حياة الأسر المتضرِّرة بشكلٍ مباشرٍ."وبيَّن أنَّ "الجهود مستمرَّةٌ كذلك لمتابعة واستحصال مبالغ التعويضات المستحقة لأهالي قضاء سنجار، بما يُسهم في تحسين واقعهم المعيشيِّ ودعم صمود الأسر التي تعرَّضتْ لأضرارٍ كبيرةٍ خلال السنوات الماضية".وأضاف أنَّ "الحكومة المحليَّة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة، على تنفيذ مشاريع خدميَّةٍ وإعماريَّةٍ في القضاء، تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعيَّة، وتعزيز مقوِّمات الاستقرار المجتمعيِّ، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين".