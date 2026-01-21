الدفاع المدني يخمد حريقًا اندلع داخل وزارة الزراعة (صور)

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران داخل الطابق، ونجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى الطابق الثاني بعد أن اضطرت إلى كسر الزجاج وفتح الأبواب الموصدة، كون الطابق كان مغلقًا".وأضافت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إطفاء الحريق في وقت قياسي وبمهنية عالية، مما ساهم في تقليل الأضرار الناتجة عنه. وعلى أثر ذلك، تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق حسب السياقات القانونية المتبعة".