السفارة العراقية في أنقرة: اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً لإصدار الجواز الإلكتروني

وذكرت السفارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخليّة، الموجَّهة إلى سفارة جُمْهُوريّة في ، نعلن إيقاف إصدار الجوازات الإلكترونيّة بالاعتماد على صورة القيد الإلكترونيّة، واعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2026/01/22، سيكون إصدار الجواز الإلكتروني حصراً على أساس البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)".وتابعت، ان "التوجيه جاء في إطار تنظيم الإجراءات وتدقيق البياناتِ وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخليّة العراقيّة".ودعت السفارة بحسب البيان: "المواطنين الكرام إلى الالتزام بالتعليمات الجديدة، ومراجعة القسم القنصلي حصراً للمواطنين الذين لديهم البطاقة الوطنيّة (الموحَّدة)"، مؤكِّدةً "حرصها على تقديم أفضل الخدمات القنصليّة للمواطنين العراقيّين في الجُمْهُوريّة التركيّة".