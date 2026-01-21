ماء الأنبار تصدر توضيحا بشأن البقعة الزيتية في نهر الفرات: عرضية وتأثيرها محدود (فيديو)

وقال مدير ماء في بيان مصور ورد لـ ، إنه "بعد ورود بلاغ عن وجود بقعة زيتية في عند قضاء القائم قادمة من الجانب السوري، وجه المحافظ بمتابعة الموضوع من قبل الجهات المعنية".وأضاف سالم، "قمنا بمتابعة مجرى النهر من مدينة القائم وحتى قضاء لفحص المياه في النهر، وتبين أن هذه البقعة الزيتية التي وردت الشكوى بشأنها، هي بقعة عرضية وبسيطة وناتجة عن تنظيف أحد الآليات وكان تأثيرها محدود جدا".وتابع سالم، أن "محطات المياه والمشاريع عادت الى العمل بصورة طبيعية ومجرى النهر أصبح نظيفا".