براءات الاختراع والنماذج الصناعية بالعراق تُسجّل قفزة نوعية في دعم الابتكار

وبحسب بيان المديرية، تم تسجيل منح 91 براءة اختراع تنوعت تخصصاتها لتشمل 43 براءة اختراع هندسية، و31 براءة اختراع طبية، و9 براءات اختراع علمية، و8 براءات اختراع زراعية، ما يجسد جهود الباحثين والمبدعين العراقيين في تقديم حلول تقنية مبتكرة تعالج تحديات حقيقية في المجالات الصناعية والصحية والزراعية ويدعم البحث العلمي التطبيقي كركيزة أساسية للتنمية الوطنية.كما شهد العام ذاته منح 28 نموذجًا صناعيًا انعكست فيها رؤية واضحة نحو تطوير التصاميم الصناعية ذات الطابع التطبيقي والوظيفي، وتوزعت على 22 نموذجًا صناعيًا هندسيًا، و8 نماذج صناعية طبية، ونموذج صناعي علمي واحد، ونموذج صناعي زراعي واحد، ما يشير إلى تطور ملحوظ في جودة التصاميم المقدمة وتركيز متزايد على تحسين جماليات ووظائف المنتجات بما يعزز قابليتها للتسويق المحلي والدولي ويُسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الابتكار.وأكد للتقييس والسيطرة النوعية أن هذه الإنجازات تأتي ثمرةً لجهوده المتواصلة في تبسيط الإجراءات وتطوير البنية التشريعية والفنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص لدفع عجلة الإبداع وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يخدم ويرتقي بمكانة في مؤشرات الابتكار العالمية.