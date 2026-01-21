رابطة شركات السفر والسياحة تشارك بجناح رسمي في معرض فيتور مدريد الدولي

وقال المجاميع السياحية في مهدي غضبان ، في وبيان ورد لـ ، إن "مشاركة في معرض فيتور تمثل نقطة تحول في برنامج الوزارة الرامي إلى انفتاح البلد على المستوى السياحي العالمي وإبراز أهم معالمه التاريخية والأثرية والسياحة الدينية من خلال التسهيلات التي عملت عليها الحكومة لدعم السياحة الوافدة إلى البلد".من جانبه، بيّن حيدر شركات السفر والسياحة في العراق أنّ "الهيئة الإدارية للرابطة عملت طوال الأشهر الماضية بالتنسيق مع في مدريد ووزارة الثقافة وهيئة السياحة على مشاركة الرابطة بجناح رسمي وللمرة الثانية على التوالي من أجل تعزيز دور القطاع الخاص الذي يعمل على استثمار ما تحقق من فعاليات سياحية متعددة أقيمت في العاصمة الحبيبة وآخرها اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية وذلك بهدف ترسيخ مكانة العراق كوجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم".وأشار الدجيلي إلى أنّ "الرابطة أبرمت مذكرات تفاهم وجرى توقيع عقود وبرامج سياحية مشتركة بين الشركات الأجنبية والشركات العراقية المشاركة في الجناح ونستهدف خلال المرحلة المقبلة تسويق وترويج أهم المعالم التاريخية والثقافية والأثرية على أرض بلاد ".