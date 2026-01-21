التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق

وذكر بيان للوزارة، انها "وجّهت للتربية في والمحافظات، بمتابعة وتنفيذ توصيات تقرير الكشف البيئي والصحي للمدارس الحكومية والأهلية، ضمن المدرسية للأعوام (2024–2030)، وبالتنسيق مع والدوائر الساندة".كما شدد التوجيه على "أهمية التعاون مع والخدمية، وتفعيل مجالس أولياء الأمور، والتأكد من استحصال بطاقات الفحص والشهادات الصحية للعاملين، فضلاً عن الحصول على الموافقات الصحية قبل إنشاء المدارس والرياض الأهلية، بشكل يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تدعم سلامة التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية".