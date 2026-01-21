ضوابط تأسيس المدارس المهنية الاهلية في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "ضوابط تأسيس المدارس المهنية الأهلية تكون عبر طلب يُقدّم إلى للتعليم العام والأهلي والأجنبي مرفقاً بالوثائق التي تثبت اسم المؤسسة ومقرها وأهدافها، والموارد المالية اللازمة، ونوع المدرسة (صباحية أو مسائية، للبنين أو للبنات أو مختلطة) والمستوى الدراسي، إضافة إلى إثبات ملكية أو استئجار البناية".وأضافت ان "المساحة المخصصة للإعداديات المهنية تُحدد حسب التخصصات المراد فتحها، مع اشتراط الحد الأدنى للمساحة ان لا تقل عن (2500) "، مشيرة الى ان "تشكيل الهيئات الإدارية والتدريسية يتم وفق نظام المعتمد، مع خضوع الطلاب للامتحانات المهنية العامة ومنح وثيقة التخرج من المهني".وحددت الوزارة "التخصصات المطلوبة والتي تشمل الأقسام التجارية والصناعية والحاسبات والفنون، بالإضافة إلى الإعداديات الرياضية، مع اعتماد المناهج الحكومية المعتمدة والسماح بإضافة مواد بعد الموافقة الرسمية، وتوفير الأجهزة والمختبرات والورش وفق متطلبات التدريب العملي".