بغداد.. رفع "الكتل الكونكريتية" المحيطة بمبنى الصابئة المندائية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تم ترفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمنبى المندائية ضمن منطقة بجانب ، والمتجاوزة على الرصيف العام ونقلها إلى خارج حدود العاصمة".وتابعت، أنه "يأتي ذلك من خلال الجهد الهندسي في قيادة العمليات بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين وخدمة للصالح العام".