أجواء قطبية في العراق.. مناطق ستتحول الى لوحة بيضاء بدءا من الغد

وذكرت في بيان تابعته ، أن "مناطق ستشهد اعتبارا من يوم غد الخميس موجة من الثلوج والأمطار تستمر حتى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وصباح يوم السبت".وحذّرت المواطنين من "ضرورة توخي الحيطة والحذر والحفاظ على سلامتهم تزامناً مع موجة تساقط الثلوج"، لافتة الى ان "مناطق إدارة كرميان المستقلة ومحافظة ، وأجزاء من ، ستشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة".وتابعت ان "كميات الثلوج المتوقعة:: من 2 إلى 5 سم: من 10 إلى 15 سم: من 10 إلى 15 سمكركوك: احتمال تساقط الثلوج: من 6 إلى 8 سمكرميان: احتمال تساقط الثلوج: من 10 إلى 15 سمسوران: من 15 إلى 25 سمرابرين: من 20 إلى 30 سم