الرافدين لتنشيط السياحة تشارك في معرض فيتور مدريد بدورته الـ 46

وذكرت الرابطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار إدامة التواصل السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي وتحت مظلة ورعاية وهيئة السياحة العراقية شاركت رابطة لتنشيط السياحة متمثلة برئيسها وعدد من أعضائها في معرض فيتور الدولي للسياحة العالمية بدورته الـ 46".وتابع، انه "أُقيم في مركز IFEMA خلال الفترة 21–25 يناير 2026 حيث يمثل المعرض حدثًا سياحيًا عالميًا ويُعد منصة دولية لاكتشاف الوجهات المبتكرة ومواكبة أحدث توجهات قطاع السياحة وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات والمؤسسات السياحية من مختلف دول العالم".واضافت أن، "الهدف من مشاركتنا اليوم هو الانفتاح على أسواق السفر العالمية ومواكبة أحدث البرامج السياحية وخلق تواصل مباشر بين المؤسسات السياحية العراقية وجميع المؤسسات السياحية من أوروبا والعمل على استقطاب السياح الأجانب إلى ".واردفت، ان "المعرض شهد مشاركة عراقية واسعة من فنادق وشركات سفر وسياحة وأنظمة حجوزات من مختلف المحافظات العراقية وإقليم حيث نعمل جميعًا كخلية نحل واحدة وتحت راية العراق بلد الحضارات وأرض بلاد الرافدين والعمل على إبراز أهم المعالم التاريخية والأثرية والدينية في بلدنا العزيز".