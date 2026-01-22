الصحاف يعلن: 100 مهاجر يصلون البلاد غداً ضمن رحلات العودة الطوعية من ليبيا

وقال الصحاف، ان "الرحلة الاولى ستصل فجر يوم غد 23/1، وعلى متنها 100 مهاجر"، مبينا انه "سيتم اعادة العدد المتبقي في اليوم التالي"، بحسب .واوضح ان "197 مهاجراً ينتظرون العودة الطوعية الى ذويهم"، مشيراً الى "اقلاع الرحلة الاولى لطائرة C130 التابعة للقوة الجوية العراقية، تنفيذاً لتوجيه دولة ".واكد ان " نسقت جهداً وطنياً عالي المستوى مع الجهات المعنية لتنفيذ عملية العودة الطوعية للمهاجرين بهدف ضمان امنهم وسلامتهم".