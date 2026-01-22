بارزاني يستقبل عبدي في أربيل: دعوة لاستئناف الحوار مع دمشق وحماية حقوق الكرد

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، إن " استقبل عبدي في ، وجرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الأوضاع في ".وأضافت أن "بارزاني أكد على استمرار جهوده واتصالاته مع جميع الأطراف المعنية من أجل استدامة وقف إطلاق النار واحتواء التوترات والاستئناف الفوري للحوار بين (قسد) ودمشق، كما جدد التأكيد على أهمية ضمان وحماية حقوق الكرد وجميع المكونات في ظل سوريا موحدة".من جانبه، وإلى جانب استعراض آخر تطورات الوضع، أعرب عبدي "عن شكره وتقديره لدور ودعم بارزاني وإقليم كوردستان ومساعيهم لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل، وأكد على استعدادهم ورغبتهم في الحل السلمي للمشاكل على أساس ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن سوريا موحدة".وشكلت مخاطر وتهديدات عودة ظهور وتأثيراتها على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بشكل عام، محوراً آخر للاجتماع، بحسب البيان.وهذا الاجتماع هو الثاني الذي تحتضنه أربيل بين وعبدي، ففي 17 من الشهر الجاري، عُقد في اجتماعاً بين ، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ، ومبعوث الرئيس الأميركي لسوريا .