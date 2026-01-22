القضاء يعلن الإطاحة بمتهمين في الجريمة المنظمة ذات النفوذ المباشر على السويد

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ ، ان " للتعاون القضائي الدولي أعلن القبض على أبرز المتهمين ضمن عناصر الشبكات الاجرامية المنظمة ذات التأثير المباشر في مملكة السويد وذلك استجابة لطلب قانوني رسمي مقدم من السلطات ".واضاف البيان، انه "تم القبض على عناصر العصابة وهم، احمد/ مسؤول نقل والدعم الاستراتيجي، وجلال دريد عزوز/ نائب زعيم العصابة، وفادي دريد جلال/ مسؤول مقاطعة، واحمد فوزي، والبراء بن صلاح بورقعة، والذين ينتمون إلى عصابة الثعلب الكردي بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية في بالتنسيق مع وذلك بناء على التعاون والتنسيق المشترك بين المركز الوطني والادعاء العام ".واكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي بحسب البيان، أن " في هذا الملف مستمر وفاعل"،مضيفا أن "المتهمين يعدون من الشخصيات الخطيرة المدرجة ضمن قائمة أخطر المطلوبين لدى وكالة إنفاذ القانون الأوروبية (اليوروبول) الأمر الذي يجعل ملاحقته أولوية قضائية عالية".ووفق البيان، أشادت وسائل الإعلام والوكالات السويدية بخبر الاعتقال"، معربة عن "شكرها وتقديرها لجهود القضاء العراقي ونجاح هذا التعاون الثنائي الذي يعكس التزام المركز الوطني بتقديم المساعدة القانونية الدولية واستمرار العمل المشترك بين الطرفين لا سيما أن المركز سبق له أن تلقى عدة طلبات مساعدة قانونية من مملكة السويد".