السوداني يوجه بالاستمرار في الدراسات والإحاطة بكل جوانب ومتطلبات مترو بغداد

وذكر في بيان ورد لـ ، ان الاخير "ترأس اجتماعاً بشأن مشروع مترو ، بحضور؛ ، وعدد من المستشارين، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم تنفيذها بناءً على التوجيهات الصادرة في الاجتماع السابق، التي تضمنت البحث عن أفضل صيغ التنفيذ، وإعداد فريق متخصص لإتمام مشروع مترو بغداد".وقدم أمين بغداد، "خلاصة عن الاجتماع الذي تم عقده في وقت سابق بين أمانة بغداد وصندوق للتنمية، مع كل من (IFC) والبنك الدولي بشأن الاحتياجات المطلوبة".وشهد الاجتماع التأكيد على "قيام أمانة بغداد والجهات المعنية الأخرى بوضع رؤية تطويرية شاملة لخدمة المترو، والجوانب التقنية والفنية، بما يمكن الدولية من تقديم خطة شاملة وطويلة الأمد لمسارات المترو والتنفيذ والتطوير اللاحق، واستيعاب متطلبات النقل في مدينة كبرى مثل العاصمة بغداد، حيث جرى التأكيد على مؤسسة التمويل بتقديم خارطة طريق، وإعداد محفظة استثمارية متكاملة".ووجه رئيس "بالاستمرار في الدراسات والإحاطة بكل جوانب ومتطلبات هذا المشروع الخدمي الضخم".