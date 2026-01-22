اعتقال متهم قام بحرق دار والدته في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
04:00 PM
الى
05:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تدرس انسحابا عسكريا من سوريا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554009-639046991169344903.webp
اعتقال متهم قام بحرق دار والدته في بغداد
محليات
2026-01-22 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
328 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة الكرخ في بغداد
، الخميس، عن اعتقال متهم قام بحرق دار والدته.
وقالت الشرطة في بيان، "تمكّن قسم شرطة
الخضراء
في قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
من إلقاء القبض على متهم أقدم على إحراق دار سكني عائد لوالدته حرقاً عمداً، إثر مشاجرة عائلية، في فعل إجرامي خطير تسبب بحالة من الهلع والخوف بين أفراد العائلة وسكان المنطقة، ولا سيما بعد قيام الجاني بتوثيق عملية الحرق تصويراً بالفيديو أثناء تنفيذ الجريمة".
وأضاف البيان أنه "ورود بلاغ عن احتراق دار سكني في
منطقة الغزالية
، حيث توجهت على الفور مفارز الشرطة إلى محل الحادث، وبمساندة مفارز الدفاع المدني تم إخماد الحريق، ومن خلال الكشف الموقعي تبيّن أن الحادث ناتج عن فعل متعمد وليس عرضياً".
ولفت الى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وخلال التحقيق اعترف صراحةً بقيامه بارتكاب الجريمة وتوثيقها أثناء التنفيذ".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اعتقال متهمين بحرق محل للحلاقة في البصرة (صورة)
02:32 | 2025-12-03
بأقل من ٢٤ ساعة.. اعتقال متهم بحرق صيدلية في البصرة
06:37 | 2025-12-07
عمليات بغداد تعتقل 9 متهمين بالحرق العشوائي في الرصافة
06:01 | 2025-12-27
في بغداد.. اعتقال متهم بمضايقة سائح أجنبي
14:40 | 2026-01-08
بغداد
اعتقال
قيادة شرطة الكرخ في بغداد
قيادة شرطة الكرخ
ارتكاب الجريمة
منطقة الغزالية
الغزالية
الخضراء
الغزالي
الغزال
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
محليات
34.91%
10:42 | 2026-01-21
التربية تصدر توجيهاً "ملزماً" لكل مدارس العراق
10:42 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
محليات
22.52%
01:03 | 2026-01-21
العراق على موعد مع موجة برد قاسية.. أمطار متفرقة ودرجات حرارة دون الصفر
01:03 | 2026-01-21
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
اقتصاد
21.77%
04:15 | 2026-01-22
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
04:15 | 2026-01-22
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
20.79%
02:50 | 2026-01-21
ارتفاع متواصل في أسعار الدولار بالأسواق العراقية اليوم
02:50 | 2026-01-21
المزيد
أحدث الحلقات
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
الأكثر مشاهدة
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-21
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
جات بالليل
أرقام واغاني 20-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-20
اخترنا لك
اعتقال تاجر دولي للمخدرات في ميسان
14:08 | 2026-01-22
السوداني يوجه بالاستمرار في الدراسات والإحاطة بكل جوانب ومتطلبات مترو بغداد
10:54 | 2026-01-22
قتلها وقص ضفيرتها.. كرديات العراق يتضامن مع مقاتلة كردية عبر تضفير الشعر
09:43 | 2026-01-22
القضاء يعلن الإطاحة بمتهمين في الجريمة المنظمة ذات النفوذ المباشر على السويد
08:45 | 2026-01-22
بارزاني يستقبل عبدي في أربيل: دعوة لاستئناف الحوار مع دمشق وحماية حقوق الكرد
08:14 | 2026-01-22
الصحاف يعلن: 100 مهاجر يصلون البلاد غداً ضمن رحلات العودة الطوعية من ليبيا
07:21 | 2026-01-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.