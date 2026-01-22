اعتقال متهم قام بحرق دار والدته في بغداد

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال متهم قام بحرق دار والدته.

وقالت الشرطة في بيان، "تمكّن قسم شرطة في قيادة شرطة من إلقاء القبض على متهم أقدم على إحراق دار سكني عائد لوالدته حرقاً عمداً، إثر مشاجرة عائلية، في فعل إجرامي خطير تسبب بحالة من الهلع والخوف بين أفراد العائلة وسكان المنطقة، ولا سيما بعد قيام الجاني بتوثيق عملية الحرق تصويراً بالفيديو أثناء تنفيذ الجريمة".

وأضاف البيان أنه "ورود بلاغ عن احتراق دار سكني في ، حيث توجهت على الفور مفارز الشرطة إلى محل الحادث، وبمساندة مفارز الدفاع المدني تم إخماد الحريق، ومن خلال الكشف الموقعي تبيّن أن الحادث ناتج عن فعل متعمد وليس عرضياً".

ولفت الى أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم، وخلال التحقيق اعترف صراحةً بقيامه بارتكاب الجريمة وتوثيقها أثناء التنفيذ".