اعتقال تاجر دولي للمخدرات في ميسان

أعلنت ، الخميس، عن اعتقال تاجر دولي للمخدرات في .

وقالت المديرية في بيان، "تمكنت مفارز لشؤون والمؤثرات العقلية من إلقاء القبض على تاجر دولي للمخدرات في ، وضبط بحوزته (45) كيلوغرامًا من المواد المخدرة، وذلك من قبل مفارز المديرية".

وأضاف البيان "هذه العملية النوعية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية المستمرة التي تنفذها المديرية، والهادفة إلى مكافحة آفة المخدرات والقضاء على شبكات الاتجار بها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أبنائه".