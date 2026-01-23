انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما في وغائم مع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائم مع تساقط امطار خفيفة في الأقسام الشرقية من يتحسن تدريجيا بعد الظهر ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".وذكرت ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية"، لافتة الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم ودرجات الحرارة ترتفع على العموم".