ما سبب اختيار العراق لنقل معتقلي داعش؟

وغداة تسلّم الدفعة الأولى من ، أعلن أنه "سيباشر الإجراءات القضائية بحقّهم"، مشدّداً على أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء حصراً، وستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".وقال مستشار للعلاقات الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "قرار نقلهم ينبع من مسؤولية العراق في إعطاء الأولوية لأمنه وحماية المنطقة من أي تصعيد محتمل في المستقبل، لا سيما في حال إطلاق سراحهم أو فرارهم نتيجة للتطورات الجارية في ".وأصدرت محاكم عراقية في الأعوام الماضية أحكاماً بالإعدام والسجن مدى الحياة بحق مدانين بالانتماء إلى جماعة إرهابية في قضايا إرهاب وقتل مئات من الأشخاص، بينهم فرنسيون.ويمكث في سجونها آلاف العراقيين والأجانب المدانون بالانتماء للتنظيم.واشار مدير للدراسات حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ، إلى ان "هناك قلقا في العراق في حال فرار الدواعش من السجون في سوريا، لأن القاعدة الاجتماعية والعسكرية للرئيس أحمد الشرع هي نفسها قاعدة تنظيم "، في إشارة إلى خلفية الشرع الذي ترأس في الماضي ، وهي مجموعة كانت منضوية في فترة من الفترات تحت تنظيم القاعدة.وتابع بكوان: "من الضروري للغاية أن يُعيد العراقيون المعتقلين إلى العراق، ليتمكّنوا من التعامل معهم بأنفسهم"، موضحا أن "السجون ومراكز إعادة التأهيل في العراق تحتاج لاستيعاب الوافدين الجدد إلى أعمال توسعة وتمويل إضافي".وكان الأكراد يتلقّون تمويلاً من ضد داعش بقيادة لتسيير شؤون سجونهم.