الوقف السني ينفي تحذيرات نسبت له بشأن جمع تبرعات ومساعدات الى كرد سوريا

وقال الوقف في بيان ورد لـ ، ان "ما تداولته بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه تحذيرات إلى أئمة المساجد الكردية في محافظتي وصلاح الدين بخصوص جمع التبرعات أو إيصال مساعدات إلى كرد ، عار عن ".وأضاف ان "هذا الخبر مفبرك ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مشدداً على أن "جميع أنشطته وتوجيهاته تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة".واكد الوقف انه "يحتفظ بحقه القانوني في ملاحقة الجهات التي تروّج للأخبار الكاذبة لما تسببه من تضليل للرأي العام وإساءة للمؤسسات الدينية والرسمية".