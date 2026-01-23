تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة

وذكرت الهيئة في بيان تلقته ، ان "صور الأقمار الاصطناعية لحركة السحب منتصف نهار اليوم الجمعة تُظهر استمرار تواجد سحب ممطرة في أغلب مدن البلاد مع تلاشيها في ".وأضافت ان "التوقعات تشير الى:- تضعف فرص هطول الأمطار أو الثلوج مساء اليوم والليلة في أغلب المناطق.- يوم غد السبت، تعاود الأمطار الهطول في مدن وسط وجنوب البلاد فقط، بفترات من الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد في بعض الأماكن.- تنتهي الحالة الجوية صباح يوم الأحد مع تحول الرياح إلى شمالية غربية نشطة أحيانا، ويبدأ تحسن واستقرار الطقس نسبيا لغاية صباح يوم الثلاثاء .