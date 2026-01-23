رئيس مجلس القضاء: العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك

وقال في كلمه له بمناسبة يوم القضاء العراقي، تابعته ، إن "مرحلة مكافحة الإرهاب شكلت اختباراً حقيقياً لصلابة القضاء واستقلاله حيث واصل القضاة أداء واجبهم دون تراجع وتحوّلت مكاتبهم إلى ساحات عمل"، مبيناً أن "العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك".وأشار الى أن "القضاء العراقي أكد جاهزيته الكاملة لمحاكمة الإرهابيين المحتجزين في الأراضي السورية بما ينسجم مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية وحقق العدالة لضحايا الإرهاب ويحفظ أمن والعالم".وتابع، أن "استقلال القضاء وحياده ليسا مجرد شعار بل حجر الأساس لأي دولة ديمقراطية والركيزة التي تقوم عليها الثقة بين المواطن والمؤسسات"، لافتاً الى أنه "نحرص على احترام مبدأ الفصل بين السلطات وهو لا يعني التقاطع أو القطيعة بين السلطات وإنما يقوم على التعاون والتكامل".وبين، أن "مساهمة القضاء الإيجابية في معالجة الخلافات السياسية ليست تدخلاً بل تهدف إلى منع وقوع مخالفات دستورية يصعب علاجها لاحقاً حماية للنظام الدستوري واستقرار الدولة".