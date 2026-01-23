مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاحد المقبل

وتضمن الجدول بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس: طرح موضوع عام للمناقشة حول التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس اركان الجيش والقيادات الأمنية".وأشارت الدائرة الى ان "الجلسة تبداً الساعة الحادية عشرة صباحاً".ادناه الجدول: