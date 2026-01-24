موجة البرد تبدأ بالانحسار.. يشمل جميع المحافظات باستثناء واحدة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار تكون رعدية في يتحسن بعد الظهر، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في ومقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً يتحول تدريجياً الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى، أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية"، موضحة ان "طقس الأربعاء المُقبل سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".