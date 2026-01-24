الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
المزيد
المزيد
العراق يعيد الوجبة الثانية من المهاجرين غير الشرعيين.. 97 عراقيا يهبطون في أربيل
محليات
2026-01-24 | 02:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
352 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلن القائم بالأعمال في
سفارة جمهورية العراق
في
طرابلس
،
أحمد الصحاف
، اليوم السبت، عن إعادة 97 مهاجراً عراقياً ضمن الرحلة الثانية من ليبيا إلى أربيل.
وقال الصحاف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
إن "دبلوماسية الاستجابة الوطنية نجحت في إعادة (97) مهاجراً ضمن الرحلة الثانية لهذا اليوم إلى أربيل"، منوهاً بأن "العدد الكلي للعائدين طوعاً بلغ (197) مهاجراً ضمن رحلتين تتبعان طيران
القوة الجوية
العراقية".
وأضاف، أن "الجهود الإنسانية التي قدمتها سفارة
العراق
في
طرابلس
، عبر المخاطبات الرسمية لتخصيص الجهد الجوي والتنسيق مع مركز
وزارة الخارجية
في بغداد، والتزامها بتوفير الطعام والدواء والخدمات الإنسانية الأخرى للمهاجرين، كشفت عن التزامها التام بمسار العودة الطوعية وتوجيهات الوزارة والحكومة العراقية".
وأشار إلى، أن "تنفيذ توجيه رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
استغرق يومين متتاليين لإعادة المهاجرين طوعاً من دولة ليبيا، حيث كنا نعمل بواقع (21) ساعة يومياً لاستكمال هذا العمل"، مستدركاً بالقول: "كان العمل استثنائياً وبغاية التنظيم والدعم والإسناد بين الجهات ووزارة الخارجية والجهات الوطنية المساهمة".
وأوضح، أن "إشراف نائب رئيس
مجلس الوزراء
وزير الخارجية
فؤاد حسين
، ووكيلَي الوزارة
محمد حسين
بحر العلوم
لشؤون العلاقات الثنائية والسياسية، وشورش سعيد للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، كان له الأثر الكبير في تحقيق العودة الطوعية للمهاجرين وإنجاح الجهود المبذولة".
ولفت إلى، أن "المفارز التي رافقت الرحلتين الجويتين لإعادة المهاجرين شملت طواقم عالية المستوى من
جهاز المخابرات الوطني
لتأمين سلامة المهاجرين، وكذلك طواقم طبية من
وزارة الصحة العراقية
لتقديم الدعم الصحي لهم".
وأكد الصحاف، أن "عملنا في سفارة العراق في طرابلس متصاعد ومستمر للاستجابة الإنسانية والإجرائية لدعم مواطنينا وتيسير تقديم الخدمات لهم"، مثمناً "دور الأجهزة الحكومية المعنية في دولة ليبيا لدعمها المستمر وتنسيقها الذي يعكس قوة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مهاجرين
ليبيا
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
جهاز المخابرات الوطني
وزارة الصحة العراقية
سفارة جمهورية العراق
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
وزارة الخارجية
السومرية نيوز
