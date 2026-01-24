العراق يعيد الوجبة الثانية من المهاجرين غير الشرعيين.. 97 عراقيا يهبطون في أربيل

وقال الصحاف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته إن "دبلوماسية الاستجابة الوطنية نجحت في إعادة (97) مهاجراً ضمن الرحلة الثانية لهذا اليوم إلى أربيل"، منوهاً بأن "العدد الكلي للعائدين طوعاً بلغ (197) مهاجراً ضمن رحلتين تتبعان طيران العراقية".وأضاف، أن "الجهود الإنسانية التي قدمتها سفارة في ، عبر المخاطبات الرسمية لتخصيص الجهد الجوي والتنسيق مع مركز في بغداد، والتزامها بتوفير الطعام والدواء والخدمات الإنسانية الأخرى للمهاجرين، كشفت عن التزامها التام بمسار العودة الطوعية وتوجيهات الوزارة والحكومة العراقية".وأشار إلى، أن "تنفيذ توجيه رئيس استغرق يومين متتاليين لإعادة المهاجرين طوعاً من دولة ليبيا، حيث كنا نعمل بواقع (21) ساعة يومياً لاستكمال هذا العمل"، مستدركاً بالقول: "كان العمل استثنائياً وبغاية التنظيم والدعم والإسناد بين الجهات ووزارة الخارجية والجهات الوطنية المساهمة".وأوضح، أن "إشراف نائب رئيس وزير الخارجية ، ووكيلَي الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية والسياسية، وشورش سعيد للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، كان له الأثر الكبير في تحقيق العودة الطوعية للمهاجرين وإنجاح الجهود المبذولة".ولفت إلى، أن "المفارز التي رافقت الرحلتين الجويتين لإعادة المهاجرين شملت طواقم عالية المستوى من لتأمين سلامة المهاجرين، وكذلك طواقم طبية من لتقديم الدعم الصحي لهم".وأكد الصحاف، أن "عملنا في سفارة العراق في طرابلس متصاعد ومستمر للاستجابة الإنسانية والإجرائية لدعم مواطنينا وتيسير تقديم الخدمات لهم"، مثمناً "دور الأجهزة الحكومية المعنية في دولة ليبيا لدعمها المستمر وتنسيقها الذي يعكس قوة العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين".