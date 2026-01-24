صحيفة أميركية تكشف عن العقوبات المنتظرة للعراق عند عدم نزع سلاح الفصائل

وذكرت الصحيفة أن " تمارس ضغوطاً على كبار السياسيين العراقيين لتشكيل حكومة تستبعد تلك الفصائل، وسط مساعي الرئيس الأميركي لكبح نفوذ في ".ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن "المسؤولين الأميركيين هددوا باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تفعل بغداد ذلك، من بينها تدابير اقتصادية مثل الحد من التدفقات الدولارية المرتبطة بمبيعات النفط العراقية".ومنذ عام 2003، وبموجب ترتيب بعد الأميركي للعراق، ترسل واشنطن إلى بغداد شحنات نقدية بمليارات الدولارات سنوياً عبر رحلات شحن جوية شهرية، وهي أموال محصلة من مبيعات النفط العراقية التي تودع عائداتها في حساب هذا البلد لدى (البنك المركزي الأميركي).غير أن لطالما شعرت بالقلق من أن تستخدم الفصائل المسلحة وإيران هذه الأموال.وفي عام 2015 أوقفت واشنطن مؤقتاً الإمدادات الدولارية إلى بغداد وسط مخاوف من تدفقها إلى طهران وتنظيم " ".وأفادت المصادر بأن العراقيين يخشون عدم الاستقرار ونشوب أزمة اقتصادية إذا أوقفت واشنطن هذه الإمدادات من جديد، بحسب "فايننشال تايمز".