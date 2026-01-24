التعليم: قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "تطمئن هيأة الرأي في الوزارة جميع العاملين في مؤسساتها بأن لا يمس بأي حال من الأحوال مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة لموظفي الخدمة الجامعية المتفرغين وفقا للقانون ولا يمس المخصصات الممنوحة وفقًا لأحكام البندين (أولًا) و(ثانيًا) من المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية لكل من الموظف الفني والإداري".وأضافت الوزارة، أن "ما ورد في مضمون الفقرة (7) من قرار (40) لسنة 2026 ينسجم مع النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة الجامعية التي ما تزال نافذة المفعول".وجددت التزامها وحرصها على "استحقاقات منتسبيها سواء أكانوا في أم في الجامعات العراقية في ضوء السياقات القانونية والتشريعات المعتمدة".وشهدت الجامعات العراقية صباح اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026) تصعيداً غير مسبوق بعد أن أقدم منتسبي عدد من الجامعات على إغلاق البوابات الرئيسية والبدء بإضراب شامل عن الدوام، رفضاً لقرار حكومي يقضي بإلغاء مخصصات الخدمة الجامعية لجميع الموظفين، باستثناء المتفرغين للتدريس، في إطار سياسة تعظيم الإيرادات وضغط النفقات.