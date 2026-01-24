أصابع الاتهام تحوم حول زوجها وشقيقه.. شكوك بانتحار امراة في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "امرأة أقدمت على الانتحار بعد اطلاق النار على نفسها داخل منزلها ضمن منطقة في الدورة جنوبي ، من سلاح نوع مسدس مجهول العائدية بالوقت الحالي".وأضاف انه "تم نقل الجثة من قبل زوجها وشقيقه الى المستشفى"، مشيرا الى ان "الزوج فر الى جهة مجهولة الا ان قوة امنية القت القبض على شقيقه في الحال".