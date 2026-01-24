حريق في مخيم للنازحين بدهوك والدفاع المدني يتدخل

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في 8 كرفانات داخل مخيم "داودية" للنازحين في ناحية بامرني، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني استنفرت واخمدت الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".