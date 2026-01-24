ما هو مصير معتقلي داعش المنقولين من سوريا الى العراق؟

– محليأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، أن عناصر القادمين من سيوضعون في سجون محصنة، مشيرة إلى أنهم مطلوبون للعراق بقضايا إرهابية.وبحسب ، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح ، إن "قرار بالموافقة على نقل معتقلي داعش من سوريا هو مهم وشجاع، اتخذ بعد نقاش مستفيض واستعراض كامل لحيثيات وتفاصيل الملف".وأوضح: "الوضع في سوريا غير مستقر، وهذا الأمر جعل من بقاء هؤلاء المعتقلين خطرًا حقيقيًا بسبب الخشية من إمكانية الخروج أو الهروب من مخيم "، لافتا الى ان "وزارة العدل تمتلك خطة متكاملة لاستيعابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".وأشار إلى أن "عملية اعتقالهم تمت في سوريا دون وجود جهات قضائية مختصة لدى قوات قسد، لذا ستُستكمل الإجراءات القضائية بحقهم داخل بوصفهم مطلوبين للقضاء العراقي وبمذكرات رسمية".