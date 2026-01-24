الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
قيادي بالعزم: القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار وخياراته
التقاعد توضح بشأن تقديم شهادة "إثبات حياة" مقابل الراتب: يخص فئة واحدة
محليات
2026-01-24 | 09:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,122 شوهد
أوضحت
هيئة التقاعد
الوطنية، اليوم السبت، ما يتداول بشأن اشتراط تقديم "إثبات الحياة" لصرف الرواتب، فيما حددت الفئة المشمولة بهذا الإجراء حصراً.
وقال المتحدث باسم الهيئة
علاء محمد
للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراط تقديم إثبات الحياة لجميع المتقاعدين كشرط لاستمرار الراتب أمر غير صحيح"، مؤكداً، أن "الرواتب التقاعدية مستمرة ومؤمنة لجميع المتقاعدين الأصلاء، وهي استحقاق قانوني ثابت".
وأضاف محمد، أن "إجراء تقديم إثبات الحياة يخص حصراً ملف المتقاعدين
المقيمين
خارج
العراق
"، مبيناً، أن "هذه الفئة ملزمة بتقديم شهادة حياة سنوية عبر القنصليات العراقية في بلدان إقامتهم؛ لضمان ديمومة صرف مستحقاتهم المالية".
وطمأن المتحدث باسم الهيئة، المتقاعدين داخل البلاد بأن "رواتبهم لا تتطلب هذا الإجراء"، داعياً في الوقت ذاته وسائل الإعلام والمواطنين إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للهيئة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير القلق لدى شريحة المتقاعدين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
