ديوان الوقف الشيعي يرد على اتهامات استيلائه على أرض غربي بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
01:15 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
قيادي بالعزم: القرار السني يتمثل باحترام قرار الإطار وخياراته
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554156-639048645527078996.jpg
ديوان الوقف الشيعي يرد على اتهامات استيلائه على أرض غربي بغداد
محليات
2026-01-24 | 10:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
743 شوهد
رد
ديوان الوقف الشيعي
، اليوم السبت، على اتهامات استيلائه على أرض في
منطقة أبو غريب
غربي العاصمة
بغداد
.
وقال
الديوان
في بيان، انه "تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع (فيسبوك)، وكذلك بعض القنوات الإعلامية، ادعاءات تزعم وجود حق لجهات أو أشخاص في قطعة أرض معينة، واتهام
ديوان الوقف الشيعي
بمحاولة الاستيلاء عليها، مع الإشارة إلى الدفاع عنها خلال فترة الإرهاب وغيرها من الظروف الاستثنائية".
وأكد الديوان، "احترامه لجميع المكونات الاجتماعية والعشائر العراقية الأصيلة وتضحيات أبنائها، فإنه يود إيضاح الحقائق التالية للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية:
أولًا: إن الأرض المشار إليها مملوكة قانوناً لوزارة المالية، ومُخصَّصة رسمياً لأغراض الديوان بموجب الكتب والقرارات الأصولية والسجلات العقارية النافذة، التي تُعد حُجّة قانونية على الكافة، ولا تعود ملكيتها لأي جهة أو أفراد.
ثانياً: إن هذه الأرض خالية تماما من السكان، ولا توجد فيها أي عوائل جرى تهجيرها أو إقصاؤها، ولم يُتخذ بحق أي مواطن أي إجراء مخالف للقانون أو ماس بالحقوق المشروعة.
ثالثاً: إن تخصيص هذه الأرض هو تخصيص رسمي غير استثماري، ويقتصر حصراً على الأغراض الرسمية للديوان، وسواء جرى – بعد استكمال الموافقات الأصولية – توزيعها لتوفير سكن لموظفي الديوان، أو بقيت على تخصيصها الحالي، فإنها تبقى مخصصة وفق ما هو مثبت في سجلات دائرة
التسجيل العقاري
لأغراض الديوان الرسمية حصراً وليس لأي غرض استثماري أو تجاري.
رابعاً: إن ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإعلامية من معلومات وادعاءات بهذا الشأن هو عارٍ عن
الصحة
، وينطوي على خلط للأوراق وتضليل للرأي العام، لعدم استناده إلى أي سند قانوني أو وثائق رسمية.
خامساً: يؤكد الديوان أن موظفيه هم من أبناء هذا الوطن، وقد قدموا الغالي والنفيس، وتعرضوا للتفجيرات، وأسهموا في الدفاع عن
العراق
ومؤسساته، شأنهم شأن بقية أبناء الشعب العراقي الشرفاء، ولا يمكن
القبول
بتصوير الديوان أو موظفيه على خلاف هذه الحقيقة".
واتم البيان، "وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية، يدعو الديوان جميع وسائل الإعلام والناشطين إلى توخي الدقة والموضوعية عند النشر، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية معلومات، وعدم خلط الحقائق أو الزج بمعلومات غير دقيقة من شأنها إثارة الرأي العام، مؤكداً التزامه التام بأحكام القانون، وحماية المال العام، واحترام حقوق المواطنين، وعدم الخروج عن الأطر القانونية تحت أي ظرف".
وكان سكان احدى قرى منطقة
ابو غريب
، قد اشاروا إلى تلقيهم انذارا من جهة تدعي صلتها بالوقف الشيعي بداعي الاحالة للاستمارة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
خلاف على أرض زراعية يخلف ضحيتين غربي العراق
09:31 | 2025-12-21
السيد الصدر يرد على اتهامات حرق الصناديق: من يفعل ذلك ليس منا
03:38 | 2025-10-30
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث غربي بغداد
16:57 | 2026-01-22
اعتقال مفوضين في الشرطة مخمورين ويطلقون النار في الهواء غربي بغداد
02:40 | 2025-12-24
الوقف
الشيعي
ديوان الوقف الشيعي
التسجيل العقاري
منطقة أبو غريب
وزارة المالية
أبو غريب غرب
ديوان الوقف
أبو غريب
ابو غريب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
محليات
33.47%
00:52 | 2026-01-23
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
00:52 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
محليات
25.52%
05:46 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
اقتصاد
21.54%
04:05 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
04:05 | 2026-01-23
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
اقتصاد
19.47%
08:33 | 2026-01-24
الدولار يرتفع في بغداد وأربيل.. إليكم الأسعار مع إغلاق البورصة
08:33 | 2026-01-24
المزيد
أحدث الحلقات
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-01-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
اخترنا لك
السامرائي يؤدي واجب العزاء بوفاة الشيخ خميس ناجي الجبارة في صلاح الدين
11:31 | 2026-01-24
انهيار مبنى "كوزمتك" في كركوك (فيديو)
11:29 | 2026-01-24
التربية تصدر توجيها قبيل ساعات من انطلاق امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية
10:52 | 2026-01-24
الثلوج تغطي قضاء عقرة في محافظة دهوك
10:42 | 2026-01-24
التقاعد توضح بشأن تقديم شهادة "إثبات حياة" مقابل الراتب: يخص فئة واحدة
09:50 | 2026-01-24
وزارة المالية تحسم جدل صرف مخصصات الخدمة الجامعية
07:03 | 2026-01-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.