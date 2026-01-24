الثلوج تغطي قضاء عقرة في محافظة دهوك

شهد قضاء عقرة في ، شمالي ، تساقطاً كثيفاً للثلوج، ما أدى إلى اكتساء المدينة والمناطق الجبلية المحيطة بها باللون الأبيض، في مشهد شتوي لافت تزامن مع موجة برد شديدة تضرب مناطق واسعة من .

أثرت الأحوال الجوية على الدوام الرسمي في بعض المدارس، وسط تحذيرات من الدفاع المدني بشأن احتمالية تشكل الانجماد وحدوث انزلاقات مرورية.



وتعد مدينة عقرة من أكثر مناطق تأثراً بالمنخفضات الجوية خلال فصل ، نظراً لطبيعتها الجبلية، حيث تشهد سنوياً تساقطاً للثلوج يجذب الزوار ويضفي أجواءً سياحية مميزة.