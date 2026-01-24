التربية تصدر توجيها قبيل ساعات من انطلاق امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية

وقالت الوزارة في خبر نقلته وتابعته ، إن "يوم غد الأحد سيشهد انطلاق امتحانات نصف السنة بالمرحلة الابتدائية"، مشيراً إلى، أن "الامتحانات سبقتها إجراءات استباقية شملت تهيئة اللوجستيات اللازمة، وتشكيل اللجان الامتحانية المدرسية، فضلاً عن تجهيز المراكز الامتحانية بالمتطلبات كافة".وأضافت، أن "الوزارة وجهت إدارات المدارس بضرورة مراعاة الظروف الخاصة للطلبة أثناء تأدية الامتحانات، والتعامل بمرونة وإيجابية، لا سيما في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد؛ لضمان توفير بيئة ملائمة للتلاميذ".ولفتت إلى، أن "امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية من جانبها جرت بانسيابية عالية دون تسجيل أي خروقات أو ملاحظات تستدعي تدخلاً مباشراً من الوزارة".