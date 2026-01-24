السامرائي يؤدي واجب العزاء بوفاة الشيخ خميس ناجي الجبارة في صلاح الدين

وأعرب السّامرائي، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد وعشائر عموماً.واستذكر ، "الدور الاجتماعي والعشائري البارز للراحل، ومواقفه في لمّ الشمل وتعزيز السلم المجتمعي وخدمة أبناء المحافظة".