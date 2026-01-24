التربية تؤكد حرصها على استحقاقات الهيئات التعليمية والتدريسية

أكدت ، السبت، حرصها على متابعة استحقاقات الهيئات التعليمية والتدريسية.



وقال المُتحدّث الرسمي لوزارة التربية كريم السيّد في بيان، " هيئة الرأي في تُناقش ما ورد بقرار (40) لسنة 2026 الفقرة (7) منه فيما يتعلّق بالمخصصات الجامعية".

وأضاف أن الوزارة "تؤكّد حرصها الكامل على متابعة استحقاقات الهيئات التعليمية والتدريسية وفقاً للأنظمة والقوانين".