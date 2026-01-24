نائب عن العزم: نبارك ترشيح المالكي وسندعم حكومته​

بارك النائب عن تحالف العزم ، السبت، ترشيح لمنصب ، مؤكدا دعمه للحكومة المقبلة.

وقال في بيان، "نبارك لإخوتنا في الإطار التنسيقي ترشيحهم للسيد رئيساً للوزراء، وسندعم هذه الحكومة التي نتشارك فيها مع بقية الكتل السياسية؛ لإكمال الاستحقاقات الدستورية واستمرار المسيرة لبناء دولة قوية تحفظ الحقوق وتصون كرامة الشعب العراقي".

وكان الإطار التنسيقي أعلن، اليوم السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري لمنصب .